Минобороны Турции о разминировании в Карабахе фото
Продолжаются работы по разминированию территорий в Карабахе, где за 44 дня героическая Азербайджанская армия одержала Победу. Установленные армянской армией мины обезвреживаются специалистами Азербайджанской армии, освободившей свои земли от оккупации. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"Для поддержки Азербайджанской армии в регион были отправлены 136 членов специальных групп по разведке и разминированию турецких Сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо обучения личного состава азербайджанских Вооруженных сил турецкие военные продолжают операции по разминированию в освобожденном от оккупации Карабахе.
Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 Mehmetçik, Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun işgalden kurtardığı #Karabağ’da mayın temizleme faaliyetlerine devam ediyor. https://t.co/c930Zilge1#MSB #TSK pic.twitter.com/9lbWA5fQs9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2021