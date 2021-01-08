Продолжаются работы по разминированию территорий в Карабахе, где за 44 дня героическая Азербайджанская армия одержала Победу. Установленные армянской армией мины обезвреживаются специалистами Азербайджанской армии, освободившей свои земли от оккупации. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Для поддержки Азербайджанской армии в регион были отправлены 136 членов специальных групп по разведке и разминированию турецких Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо обучения личного состава азербайджанских Вооруженных сил турецкие военные продолжают операции по разминированию в освобожденном от оккупации Карабахе.