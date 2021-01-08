Новые случаи "британского" штамма коронавируса в Иране

Иран зафиксировал четыре новых случая "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки.

"Вчера подтвердились четыре новых случая", - сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся - члены одной семьи, приехавшие из Европы.

Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 января.