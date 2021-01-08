Ильхам Алиев: помощь нуждающимся – дело всенародное

Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:57

Коронавирус стал большим испытанием для всего мира, но Азербайджан с честью справляется с ним. Ситуация находится под контролем. Как отметил на недавнем совещании президент Ильхам Алиев, благодаря оперативным мерам были построены новые больницы, приобретены лаборатории, мобилизованы врачи. Наряду с этим был представлен также большой социальный пакет. Вкратце глава государства ознакомил участников совещания со структурой этого пакета, которая, можно уверенно сказать, представляет немалый интерес для читателей.

Так, социальный пакет стоимостью в несколько миллиардов манатов был предоставлен в качестве помощи людям, пострадавшим от коронавируса, в том числе неформально занятым и безработным гражданам. Сегодня страна ждет вакцину, которая будет доставлена, как ожидается, уже в течение этого месяца. В любом случае все контракты уже подписаны. После этого люди начнут массово вакцинироваться, и мы вскоре избавимся от этой болезни. Но за этими несколькими строками стоит огромный труд правительства страны, его социально-экономического блока. Да, Азербайджан по сравнению с другими странами вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. Экономика сократилась на чуть более 4%, что можно считать хорошим показателем. Ведь все это происходило на фоне огромного давления, требовало больших финансовых вложений. Но в то же, несмотря на то, что правительство направило миллиарды манатов на борьбу с коронавирусом, велась война, были другие расходы, пособия, социальный пакет. На основе принятых недавно решений размер пособия семьям шехидов был увеличен с 300 до 500 манатов. Средняя зарплата, как и средняя пенсия, возросла на 13%-14%. То есть все это является очень большой финансовой нагрузкой. Но благодаря устойчивости государства в результате успешной политики государства удалось добиться этого.

В прошедшем году в социальной сфере действительно проведена большая работа. В то же время в этом году государству необходимо предоставить еще более жилых домов семьям шехидов. В целом государство обеспечило квартирами уже более 9 тысяч семей шехидов. Только в прошлом году с этой целью было предусмотрено выделить квартиры и дома 1500 семьям шехидов, этот процесс будет завершен до 15 января. И президент четко подчеркнул, что родным и близким воинов-героев, погибших в Отечественной войне, будут выделены дома. С учетом изменившейся после победы ситуации глава государства сделал еще одно важное заявление: дома, предусмотренные для вынужденных переселенцев, будут переданы семьям шехидов. Уже дано указание перевести на баланс Министерства труда и социальной защиты населения дома, бывшие ранее на балансе Госкомбеженцев. Программа, надо отметить, весьма масштабная. Теперь в этих домах должны быть размещены как семьи шехидов, стоящих на очереди еще до Отечественной войны, так и семьи героических воинов, ставших шехидами во Второй Карабахской войне. И решение это справедливое. Размещать бывших переселенцев после освобождения оккупированных территорий в Баку, Гяндже, Сумгаите не вмещается ни в какую логику. И передача предусмотренных для них домов семьям шехидов – весьма верное и своевременное решение.

Наряду с этим до этого конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере. Напротив, общий пакет поддержки в связи с коронавирусом, предусмотренный в размере 2,5 млрд манатов, станет больше. Недавно только на приобретение необходимого оборудования и принадлежностей из резервного фонда президента было выделено 97 млн манатов. А до конца года планируется выделить столько, сколько необходимо, примерно еще 150 млн манатов. Эти суммы не входят в 2,5 млрд манатов. Сегодня производятся все соцвыплаты. Увеличение же среднемесячной зарплаты на 28%, а средней пенсии примерно на 27% свидетельствует о том, что в этом направлении проводится позитивная работа. Сейчас среднемесячная зарплата составляет 712, средняя пенсия - 295 манатов, а пенсия по возрасту близка к 330 манатам. А ведь в прошлом году был очень большой рост - 4,2 млн человек воспользовались принятыми государством программами. Несмотря на это в нынешнем году без сокращений будет осуществлено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры.