Ильхам Алиев: помощь нуждающимся – дело всенародное

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Коронавирус стал большим испытанием для всего мира, но Азербайджан с честью справляется с ним. Ситуация находится под контролем. Как отметил на недавнем совещании президент Ильхам Алиев, благодаря оперативным мерам были построены новые больницы, приобретены лаборатории, мобилизованы врачи. Наряду с этим был представлен также большой социальный пакет. Вкратце глава государства ознакомил участников совещания со структурой этого пакета, которая, можно уверенно сказать, представляет немалый интерес для читателей.

Ильхам Алиев отметил, что бы принят большой социальный пакет

Так, социальный пакет стоимостью в несколько миллиардов манатов был предоставлен в качестве помощи людям, пострадавшим от коронавируса, в том числе неформально занятым и безработным гражданам. Сегодня страна ждет вакцину, которая будет доставлена, как ожидается, уже в течение этого месяца. В любом случае все контракты уже подписаны. После этого люди начнут массово вакцинироваться, и мы вскоре избавимся от этой болезни. Но за этими несколькими строками стоит огромный труд правительства страны, его социально-экономического блока.

Да, Азербайджан по сравнению с другими странами вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. Экономика сократилась на чуть более 4%, что можно считать хорошим показателем. Ведь все это происходило на фоне огромного давления, требовало больших финансовых вложений. Но в то же, несмотря на то, что правительство направило миллиарды манатов на борьбу с коронавирусом, велась война, были другие расходы, пособия, социальный пакет. На основе принятых недавно решений размер пособия семьям шехидов был увеличен с 300 до 500 манатов. Средняя зарплата, как и средняя пенсия, возросла на 13%-14%. То есть все это является очень большой финансовой нагрузкой. Но благодаря устойчивости государства в результате успешной политики государства удалось добиться этого.

Были увеличены социальные пособия, пенсии и зарплаты

В прошедшем году в социальной сфере действительно проведена большая работа.  В то же время в этом году государству необходимо предоставить еще более жилых домов семьям шехидов. В целом государство обеспечило квартирами уже более 9 тысяч семей шехидов. Только в прошлом году с этой целью было предусмотрено выделить квартиры и дома 1500 семьям шехидов, этот процесс будет завершен до 15 января. И президент четко подчеркнул, что родным и близким воинов-героев, погибших в Отечественной войне, будут выделены дома.

С учетом изменившейся после победы ситуации глава государства сделал еще одно важное заявление: дома, предусмотренные для вынужденных переселенцев, будут переданы семьям шехидов. Уже дано указание перевести на баланс Министерства труда и социальной защиты населения дома, бывшие ранее на балансе Госкомбеженцев. Программа, надо отметить, весьма масштабная. Теперь в этих домах должны быть размещены как семьи шехидов, стоящих на очереди еще до Отечественной войны, так и семьи героических воинов, ставших шехидами во Второй Карабахской войне. И решение это справедливое. Размещать бывших переселенцев после освобождения оккупированных территорий в Баку, Гяндже, Сумгаите не вмещается ни в какую логику. И передача предусмотренных для них домов семьям шехидов – весьма верное и своевременное решение.

Тысячи семей шехидов обеспечены квартирами

Наряду с этим до этого конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере. Напротив, общий пакет поддержки в связи с коронавирусом, предусмотренный в размере 2,5 млрд манатов, станет больше. Недавно только на приобретение необходимого оборудования и принадлежностей из резервного фонда президента было выделено 97 млн манатов. А до конца года планируется выделить столько, сколько необходимо, примерно еще 150 млн манатов. Эти суммы не входят в 2,5 млрд манатов.

Сегодня производятся все соцвыплаты. Увеличение же среднемесячной зарплаты на 28%, а средней пенсии примерно на 27% свидетельствует о том, что в этом направлении проводится позитивная работа. Сейчас среднемесячная зарплата составляет 712, средняя пенсия - 295 манатов, а пенсия по возрасту близка к 330 манатам. А ведь в прошлом году был очень большой рост - 4,2 млн человек воспользовались принятыми государством программами. Несмотря на это в нынешнем году без сокращений будет осуществлено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры.

Социальная сфера всегда была для Ильхама Алиева приоритетной

Социальная сфера всегда была для Ильхама Алиева приоритетной, а в нынешних условиях она приоритетна вдвойне. В последние годы были предприняты важные шаги в сфере занятости, социального обеспечения, но в нынешних условиях это имеет особое значение. Сегодня защита уязвимых слоев населения является важнейшим вопросом. Их надо поддержать, оказывать помощь. И это дело не только Ильхама Алиева, но и всего народа.