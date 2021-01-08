Обнаружены черные ящики потерпевшего крушение индонезийского самолета Boeing 737. Об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter.

Ранее 10 января сообщалось, что поисковая группа нашла вероятное место падения лайнера. Водолазы сообщили об обнаружении обломков на глубине 23 метров.

По данным сервиса Flight Radar, рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия. Позднее стало известно, что самолет упал в воду.

По данным авиакомпании Sriwijaya Air, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Россиян и других иностранцев в числе пассажиров не оказалось.