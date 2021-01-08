Израильские истребители появились в небе над Бейрутом

Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и появились в небе над его столицей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen. По его информации, самолеты совершают на средней и пониженной высоте полеты над городом. В небе барражирует также беспилотный летательный аппарат, шум его мотора слышен над южными окраинами Бейрута.

Источник в командовании ВС Ливана сообщал, что 5 января ВВС Израиля не менее 10 раз вторгались в воздушное пространство страны, они совершили интенсивные полеты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы. Самолеты имитировали налеты на южные города Марджаюн и Бинт-Джбейль, а также на окрестности порта Тир. Было зафиксировано дважды нарушение катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.

Ливан неоднократно направлял в 2020 году в Совет Безопасности ООН жалобы на Израиль, обращая внимание на то, что его воздушное пространство используется для нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории соседней Сирии.

Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) считает разведывательные полеты израильской авиации нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Израильские военные оправдывают такие полеты необходимостью следить за действиями шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", бойцы которой воюют в соседней Сирии на стороне правительственных войск. Опасаясь вылазок со стороны "Хезболлах", израильское командование объявило 2 января пограничный район рядом с городом Метулла закрытой военной зоной. Ранее там были обнаружены проходы в проволочных заграждениях на израильскую территорию.