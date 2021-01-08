Массовая вакцинация от коронавируса в Британии: 200 тысяч человек в день

Программа массовой вакцинации населения Великобритании от коронавируса в настоящий момент позволяет властям страны прививать больше 200 тыс. человек в день. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, добавив, что в ближайшее время этот показатель должен приблизиться к 300 тыс. человек ежедневно.

"Мы идем по графику, предполагающему увеличение количества вакцинированных до 2 млн человек в неделю. В настоящий момент ограничивающим фактором является доступность вакцин, однако ситуация в этой сфере улучшается. Рад объявить о том, что в настоящий момент мы прививаем больше 200 тыс. человек каждый день", - сказал министр, добавив, что к настоящему моменту привита уже треть британцев старше 80 лет.

В общей сложности первую дозу одной из доступных в стране вакцин получили больше 1,5 млн человек. К концу следующей недели в стране будут работать больше 1,5 тыс. пунктов вакцинации, включая семь крупных центров на стадионах и ипподромах.

Кроме того, в целях борьбы с распространением инфекции со следующей недели в Англии все представители ключевых для общества профессий, включая учителей, врачей и продавцов, которые не могут работать из дома, смогут дважды в неделю бесплатно сдавать анализы на наличие коронавируса, даже если у них нет симптомов заболевания. Планируется также увеличить масштабы применения экспресс-тестов, позволяющих получить результаты в течение получаса.

Вакцинация жителей Великобритании началась 8 декабря. К середине февраля власти намерены привить четыре наиболее уязвимые группы населения - проживающих в домах престарелых, тех, кто осуществляет за ними уход, людей старше 70 лет, всех врачей и социальных работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, а также всех людей с чрезвычайно слабым здоровьем. В общей сложности это около 13,5 млн человек. После этого власти страны начнут рассматривать возможность ослабления карантина, о введении которого на территории Англии 4 января объявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

В настоящий момент жители страны получают вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 8 января независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило также широкое применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna, однако первые поставки препарата ожидаются только весной. В ближайшее время британские регуляторы могут также одобрить вакцину компании Johnson & Johnson.