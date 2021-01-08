В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 1 593 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, чьи тестирования на коронавирус дали положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 224 651 случай заражения коронавирусом, из них 208 681 человек благополучно прошел лечение, 2 909 - скончались.

Лечение 14 061 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.