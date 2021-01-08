Путин провел совещание по вопросам нагорно-карабахского урегулирования

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Об этом в воскресенье сообщает haqqin.az со ссылкой на Trend.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в сообщении говорится, что "Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе".

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.