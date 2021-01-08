ЦИК Кыргызстана назвал предварительного лидера президентских выборов

ЦИК Кыргызстана назвал Садыра Жапарова предварительным лидером президентских выборов после обработки данных с 51,01 процента участков. Об этом сообщает ТАСС.

За него проголосовали 76,87 процента избирателей. За его ближайшего преследователя Адахана Мадумарова отдали чуть больше 6 процентов голосов.

Также сообщалось, что ЦИК Кыргызстана признал состоявшимся референдум по выбору формы правления страны. За президентскую форму правления проголосовало 74,75 процента избирателей, за парламентскую — 10,14 %, против двух вариантов — 4,01%.