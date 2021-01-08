Создатель турецких боевых дронов Сельджук Байрактар покидает WhatsApp

Создатель турецких боевых дронов Сельджук Байрактар заявил, что покидает мессенджер WhatsApp. Он на своей странице в Twitter призвал всех пользователей использовать турецкий мессенджер - BiP, в том числе Telegram с Signal, указав основной причиной своего ухода новую политику приложения.

WhatsApp с 8 февраля изменяет клиентское соглашение. В соответствии с ним данные о пользователях программы будут передаваться корпорации Facebook.

Мессенджер, как часть компании Facebook, также будет делиться со всем «семейством приложений» необходимой информацией о пользователях.

Данная мера якобы призвана улучшить работу сервисов по подбору персональной рекламы, услуг и контента. Фактически такая практика существовала и раньше, но после 8 февраля пользователи уже не смогут отказаться от такого обмена данными.

После появления информации об этих нововведениях богатейший человек планеты − генеральный директор Tesla Илон Маск посоветовал всем вместо WhatsApp пользоваться приложением Signal. Это и спровоцировало бегство пользователей, и вызвавшие это другие проблемы.

В свою очередь, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что новая политика WhatsApp привела к массовому переходу пользователей в Telegram.