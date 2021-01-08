И Эрдоган отказался от WhatsApp

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что из-за проблем с безопасностью администрация президента Турции переведет свои группы, которые ранее были созданы в WhatsApp, в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.

Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.