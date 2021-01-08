В Японии выявили новую мутацию коронавируса

Как передает РИА Новости, об этом говорится в обнародованном в воскресенье пресс-релизе.

Специалисты японского Национального института инфекционных болезней утверждают, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии.

"Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января (в Японию – ред.) из Бразилии", - отмечается в пресс-релизе.

По данным института, "новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности". Как уточнило, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, речь идет о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.

На имеющейся в пресс-релизе иллюстрации уточняется, что в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время, в новой мутации отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций.

"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", - подчеркивается в документе.

По данным японских СМИ, в настоящее время один из инфицированных – мужчина в возрасте около 40 лет – госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка – повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.