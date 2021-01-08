Инара Рафикгызы, собкор 21:45

Старшего лейтенанта Агагардаша Аббасова пуля вражеского снайпера сразила в бою за село Юхары Абдуррахманлы Физулинского района. В тот день ему должно было исполниться 28 лет.

Агагардаш родился в селе Гусейнханлы в Зардобском районе. После окончания школы поступил в педагогический университет на факультет азербайджанского языка и литературы. Но парня тянуло к суровому мужскому занятию. Глубоко переживая за земли, оказавшиеся в руках врага, юноша понимал, что обязательно придет день, когда наш народ вступит в бой за них. И он видел свой долг перед Родиной в том, чтобы участвовать в решающем сражении. Так Агагардаш Аббасов стал профессиональным военным и с 2014 года служил в рядах Вооруженных сил страны. «Вскоре после получения диплома сын женился на одногруппнице. Наша невестка родом из Кельбаджара, и Агагардаш обещал любимой, что сам вернет и подарит ей Кельбаджар», - рассказывает отец павшего героя. Офицер Аббасов проходил службу в Силах специального назначения и был участником Апрельской войны. А с первых дней Отечественной войны он был на передовой, где показал себя не только мужественным, храбрым, но и грамотным воином. В ходе боев за освобождение Физулинского района Агагардаш получил осколочное ранение в ногу, однако отказался покинуть поле боя и сделал все, чтобы эвакуировать из зоны обстрела раненых товарищей.

«Эти ребята, среди которых был и мой сын, ценой своей жизни смыли с нас пятно позора. Моему сыну выпала трагическая, но прекрасная судьба погибнуть за родные земли. Таких как я – отцов шехидов сейчас почти три тысячи. У нас большое горе, но мы гордимся нашими сыновьями», - говорит отец офицера Ильхам Аббасов. Старший лейтенант Агагардаш Аббасов с апреля 2019 года продолжал службу в одной из штурмовых бригад. Именно эта бригада прорвала линию обороны армян в Физули и захватила самые укрепленные посты противника. А потом подразделение, в котором служил Аббасов, начала операцию по прорыву и второй линии обороны армянских войск в Физулинском направлении. В тех боях погибли семеро наших бойцов, и среди них старший лейтенант Аббасов. «Как потом рассказали сослуживцы Агагардаша, мой сын был ранен и остался на нейтральной полосе. Он позвонил своему товарищу и попросил о помощи. Ребята пытались найти его, но армяне накрыли тот участок плотным огнем. Агарадаш попал в плен и был зверски убит. Враги закопали тело моего сына, и его нашли только через 38 дней в местности под названием Корган», - с глубокой скорбью говорит отец о судьбе сына. Там очень сложный рельеф. Позиции армян были на высоте. После того, как был взят первый армянский пост, на втором посту наши бойцы попали в засаду. Вместе со старшим лейтенантом Аббасовым погиб и прапорщик Бабек Абышов – его тело нашли вместе с телом Агагардаша. Еще одним шехидом стал и лейтенант Васиф Гейдаров из Товуза. Его тело нашли через 32 дня.