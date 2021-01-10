В ООН сравнили нынешний год с 1945

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м, отметив, что сегодня «идет война с коронавирусом». Его слова, озвученные на 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, приводит РИА Новости.

«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие. «В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход», — пояснил генсек ООН, настаивая на необходимости превратить глобальную систему в глобальное партнерство.