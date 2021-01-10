Партия Назарбаева лидирует на выборах в парламент

Три из пяти партий, принимавших участие в прошедших в воскресенье выборах в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана, могут войти в состав законодательного органа. Лидирует правящая партия "Нур Отан" ("Свет отечества"), набирающая 71,97%. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного исследовательским институтом "Общественное мнение".

По данным исследования, результаты которого были представлены на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте республики сразу после полуночи по местному времени, в парламент могут пройти те же партии, которые представлены в нынешнем составе Мажилиса: Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") набирает 10,18%, а Народная партия Казахстана - 9,03%.

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село") и партия "Адал" ("Честность"), согласно результатам опроса, не преодолевают семипроцентный барьер.

Интервьюеры проводили опрос на 600 избирательных участках во всех регионах страны. В течение дня было проведено четыре волны опроса - в результате опрошены 24 тыс. избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2%. Респондентам задавался один вопрос: "За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан?"

Как сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в "Твиттере", Назарбаев прибыл в республиканский предвыборный штаб партии "Нур Отан" для ознакомления с результатами экзитпола.

В воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам. В них участвовали пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан" ("Свет отечества"), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и партия "Адал" ("Честность"). ЦИК Казахстана намерен огласить предварительные итоги голосования 11 января, однако точное время к настоящему моменту неизвестно. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 17 января.