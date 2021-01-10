Инфекционист назвал два единственно возможных способа борьбы с коронавирусом

Побороть пандемию коронавируса можно двумя единственно возможными способами. Их в эфире телеканала РЕН назвал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

«У нас выхода нет, у нас два варианта: часть переболеет сама, часть успеет привиться», — пояснил специалист. Таким образом инфекционист прокомментировал выявление в России первого случая заражения «британским» штаммом COVID-19. По словам Никифорова, это не должно быть шоком.

Ученый подчеркнул, что никаких отличий от обычного штамма у нового нет, не считая более высокой скорости распространения. Эксперт отметил, что «британская» мутация зарегистрирована уже в 50 странах мира и остановить ее распространение невозможно.