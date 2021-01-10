В Британии выявили почти 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В субботу, 9 января, количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов. Эти показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Тогда советники правительства говорили, что от коронавируса могут погибнуть от 20 до 80 тысяч жителей Соединенного Королевства.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 072 349 человек, умер 81 431 заболевший.

С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Согласно данным NHS, две из 20 крупных лондонских больниц заполнены на 100%, а еще 13 преодолели отметку в 92%, которая считается критической.