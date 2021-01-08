Количество больных коронавирусом в мире превысило 90 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в воскресенье 90 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, коронавирусом заразились 90 005 787 человек, из них 1 931 382 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (22 255 827) приходится на США, далее следуют Индия (10 450 284) и Бразилия (8 075 998).

Россия, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования.