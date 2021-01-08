Владелец Telegram призвал пользователей перейти на Android

Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией, пишет РИА Новости.

Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google.

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — написал он.

Дуров отметил, что переход на Android — это шаг, который может сделать рядовой пользователь для сохранения информационной свободы.