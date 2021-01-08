Новым президентом Киргизии стал Садыр Жапаров

Садыр Жапаров по результатам ручного подсчета более 74% бюллетеней лидирует с 83,9% голосов на прошедших в минувшее воскресенье досрочных выборах президента Киргизии, следует из данных на сайте ЦИК республики.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 5,56% голосов.

В ЦИК поступили протоколы с 1 816 избирательных участков. По итогам подсчета 98% голосов, поступивших из автоматически считывающих данные урн, Жапаров побеждает на досрочных президентских выборах в Киргизии с 79,2% голосов, передает Интерфакс.

Всего за пост президента Киргизии на досрочных выборах, которые прошли в воскресенье, боролись 17 кандидатов. Явка избирателей составила более 39%.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике, 10,94% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.