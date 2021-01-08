В ООН назвали проблемы, мешающие прекращению огня в мире

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятий по случаю 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН, назвал ключевые причины, мешающие прекращению военных действий во всем мире.

"На пути к миру и глобальному прекращению огня есть две основные сложности: дефицит доверия, мешающий объединять людей, договариваться и останавливать конфликт. И деструктивные силы... Когда во внутренние конфликты отдельных государств вовлекаются множество других стран и осложняют ситуацию", - рассказал он.

Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с пандемией.