Ким Чен Ын стал генсеком и объявил о создании ядерных сил

Лидер КНДР Ким Чен Ын, занимавший должность председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), стал генеральным секретарем после того, как политсовету партии было возвращено название секретариата, сообщает государственное информагентство ЦТАК.

Должность генсекретаря ТПК занимали сперва Ким Ир Сен, затем его сын Ким Чен Ир. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 года, когда секретариат был упразднен, он стал председателем Исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем.

Кроме этого, Ким Чен Ын занимает также должности верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, председателя Центрального военного комитета ТПК, члена президиума политбюро ЦК партии, главы Государственного совета (бывший Государственный комитет обороны) и носит звание маршала Корейской народной армии.

Ким Чен Ын, выступая на прошедшем съезде ТПК, заявил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Он подчеркнул, что общий уровень статуса и национальной мощи КНДР «вышел на самый высокий до сих пор уровень». Ким Чен Ын указал, что власти страны намерены увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км. Он также подчеркнул, что расширение радиуса поражения будет сочетаться с возможностью нанесения точного удара по целям противника.