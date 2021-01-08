Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как передает ТАСС со ссылкой на заявление, специалисты проведут расследование совместно с китайскими учёными.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметил, что такая задержка объясняется "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией.