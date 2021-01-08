Эксперт по Азербайджану будет отвечать за нацбезопасность США

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома.

В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России.

Кендалл-Тейлор является автором диссертационной работы по углеводородным запасам региона и прикаспийских стран. В своей работе Caspian Energy Politics говорится о роли запасов углеводородов трех основных нефтегазовых экспортеров региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, а также приводится анализ влияния этого на отношения с Россией и Китаем.