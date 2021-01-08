Доллар крепнет, а нефть дешевеет

"Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе", - заявила глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составила $55,44 за баррель, это на $0,55 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) - до $52,24 за баррель.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.