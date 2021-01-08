Цены на газ достигли максимума

Холодная зима привела к резкому подорожанию природного газа на азиатском и европейском рынках, из-за чего в Европе с рекордной скоростью снижаются запасы в подземных хранилищах. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсантъ».

На крупнейшем европейском хабе, нидерландском TTF, цены достигли 252 долларов за тысячу кубометров — максимум с 25 января 2019 года. А в Испании на фоне накрывших страну снегопадов стоимость топлива на хабе PVB подскочила до 645,84 доллара.

Азиатские покупатели вынуждены платить еще больше. На 7 января индекс Platts JKM, который показывает среднюю стоимость поставок в северо-восточную Азию, достиг рекордных 812 долларов за тысячу кубометров. Динамика роста цен оказалась даже резче, чем всплеск на рынке после аварии на японской атомной станции «Фукусима» в 2011 году.

Основной проблемой стала нехватка сжиженного природного газа (СПГ), производство которого сократилось в Австралии, Катаре и Малайзии. Поставки из США не могут удовлетворить спрос, так как газовозы не успевают подойти к местам продаж.