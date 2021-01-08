Иванишвили объявил об уходе из политики

"Я принял решение окончательно покинуть политику и полностью оставить бразды правления. Я считаю, что моя миссия выполнена", - написал Иванишвили.

Учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал открытое письмо, в котором заявил о своем решении уйти из политики, сообщает "Спутник Грузия".

Бидзина Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила Сачхерского района (регион Имерети, Западная Грузия).

В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.