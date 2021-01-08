В Хызы выявили подпольное кафе

В Хызынском районе выявлено кафе, действующее в нарушение правил карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службы МВД республики, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хызынского РОП, было установлено, что кафе в поселке Гилязи, вопреки действующим правилам карантина, принимало посетителей.

9 клиентов, находившихся в кафе во время досмотра, и владелица заведения Л.Гаджиева были задержаны.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.