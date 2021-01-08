США планируют объявить хуситов террористами

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о намерении включить хуситское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Включение в этот список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Руководство движения включат в список террористов.

«Госдепартамент уведомит Конгресс о моем намерении включить движение "Ансар Аллах", которое иногда называют хуситами, в список иностранных террористических организаций»,— сказано в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента, передает Коммерсант.

К террористам будут также отнесены три лидера хуситов: Абдула Малик аль-Хути, Абд аль-Халик Бадр ад-Дин аль-Хути и Абдулла Яхью аль-Хаким.