Смертельные снегопады в Японии: погибли уже восемь человек видео
На побережье Японии обрушились снегопады. По данным местного телеканала NHK, в результате стихии погибли восемь человек, пострадали более 270.
Из-за сильного снега на дорогах образовались заторы, отменены более 500 авиарейсов. К ликвидации последствий привлечены отряды Сил самообороны страны. Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи и Гифу. Жителям этий областей рекомендуется оставаться дома. По оценкам синоптиков, снегопад продлится весь следующий день.