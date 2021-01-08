Пожар в горной местности в Астаре

Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре недалеко от села Алаша Астаринского района.

Как сообщает haqqın.az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара были привлечены отряды Государственной службы пожарной охраны.

По первичным данным, на территории 15 га горит сухая трава и кустарники.

Пожар начался в горной местности со сложным рельефом, что создает сложности для тушения огня. Для ускорения работ по тушению пожара были привлечены дополнительные силы. При этом в тушении пожара принимают участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов.