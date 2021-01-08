В Армении 157, в Грузии 551 новый случай заражения COVID

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 551. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 239 780 случаев заражения.

Скончались 23 человека (всего 2 796). За прошедшие сутки вылечились 880 человек, с начала пандемии - 226 215 пациентов.

В Армении за прошедшие сутки выявлено 157 новых случаев заражения(всего - 162 288). От осложнений коронавируса скончался 2 931 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 702 (плюс 2 за минувшие сутки).