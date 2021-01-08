Полиция изъяла у наркодилеров 9 кг наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны житель села Шарафханлы Агджабединского района И.Ибрагимов и житель села Кевер Евлахского района Э.Джафаров.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе обыска у них было обнаружено и изъято 5 кг 218 г героина, 3 кг 142 г марихуаны и электронные весы.

В доме Э.Джафарова было обнаружено и изъято ружье с обрезанным стволом и прикладом.