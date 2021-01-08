Состоится ли «Евровидение» в 2021 году?
Международное вокальное состязание «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, сказал комментатор, актер и комик Грэм Нортон, передает BBC News.
Нортон заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила, пишет «Лента.ру».