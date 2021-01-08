Кто возглавит «Грузинскую мечту» после ухода Иванишвили

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе возглавит партию после ухода из политики ее учредителя миллиардера Бидзины Иванишвили, передает российская газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

В 2016 году Ираклий Кобахидзе стал председателем парламента Грузии на четыре года, однако покинул пост досрочно в 2019-м, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские протесты.

По данным грузинского агентства «Интерпрессньюс», 42-летний доктор философии и доктор права Кобахидзе официально займет пост в ближайшие дни.

Ранее в понедельник Бидзина Иванишвили заявил, что полностью уходит из политики.