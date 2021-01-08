Полиция оштрафовала тысячи нарушителей карантина

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на въездах-выездах в пять городов и 12 районов Азербайджана установлены специальные посты, на которых военнослужащие МВД и сотрудники полиции продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 9-10 января в ходе контрольно-профилактических мероприятий выявлено и возвращено 3 521 транспортное средство, пытавшееся без разрешения проехать через карантинные посты. В отношении 5 083 человек применены административные взыскания за нарушение правил карантинного режима, четыре человека арестованы в административном порядке.

В общественных местах обнаружены и возвращены домой 9 активных больных COVID-19, которым назначено лечение в домашних условиях. В отношении семи человек возбуждено уголовное дело 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.