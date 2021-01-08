Как уже было сообщено, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Москве.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в настоящее время проходит трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту «Внуково-2» главу государства встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и другие официальные лица.