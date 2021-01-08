Синоптики прогнозируют дождь в Баку
Во вторник, 12 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Северо-восточный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем-7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.
12 января в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами туман, прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.
12 января в Баку и на Апшероне ожидается умеренное колебание метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.