В Азербайджане появятся обновленные манаты

В соответствии с решением правления Центрального банка Азербайджана объявлено о вводе в обращение с начала 2021 года денежных знаков достоинством 1, 5 и 50 манатов с обновленным дизайном и системами защиты в рамках действующей концепции.

Как сообщил haqqın.az в ЦБА, в связи с этим обновленные денежные знаки достоинством 1, 5 и 50 манатов будут введены в обращение поэтапно наравне со старыми денежными знаками того же номинала.

Отметим, денежные знаки старого образца будут находиться в обращении параллельно с обновленными денежными знаками и использоваться без ограничений как средство обращения.