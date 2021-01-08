Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов
Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов. Об этом сообщил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.
«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 5:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — цитирует Интерфакс Демина.