Акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% до 47,42 доллара.

Twitter 9 января заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.