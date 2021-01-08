В Грузии продлили ковид-ограничения

Правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, введенные в стране с 28 ноября в рамках борьбы с новым коронавирусом. Запреты будут действовать до 1 февраля, сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

"Мы хотим до 1 февраля сохранить режим точечных ограничений. Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом. Мы надеемся, что с 1 февраля настанет безопасный период, и мы сможем начать снятие ограничений", - приводит ТАСС слова Турнава.