Прокуратура Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к суду

«Прокуроры с левыми взглядами в Южном округе Нью-Йорка решительно намерены привлечь к суду президента, а также, возможно, его родственников, бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и других», - заявил Стоун. Он не исключил, что дело может обернуться тюремным сроком для Трампа, но подчеркнул, что политик не совершал никаких преступлений.

Экс-советник Трампа также заявил о масштабных усилиях, предпринимаемых левым лагерем против тех, кто проголосовал за действующего президента США и оказывает ему поддержку. «Если вы вступились за него, ваши слова следует подвергать цензуре, вас нужно лишить банковских счетов, заодно запретив вам высказываться в соцсетях. Может, они пойдут дальше и скажут, что вас нужно лишить возможности путешествовать самолётом или пользоваться электронной почтой», - сказал Стоун.

Спикер палаты Нэнси Пелоси ранее заявила, что палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти Трампа. В частности, предлагается отстранить действующего лидера страны по недееспособности согласно с 25-й поправке к Конституции США. При этом, по ее словам, в случае импичмента у Дональда Трампа не будет возможности снова баллотироваться на пост главы государства.