В Казахстане объявили о победе правящей партии на выборах
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") одержала победу на прошедших накануне парламентских выборах, заявила секретарь ЦИК республики Сабила Мустафина.
"Партия "Нур Отан" набрала 71,09 процента голосов избирателей", - сообщила она в понедельник, представляя предварительные итоги голосования, передает Дойче велле.
Второе место заняла Демократическая партия "Ак Жол", получившая 10,95 процента голосов, третье - Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с результатом 9,1 процента голосов.
Остальные участвовавшие в выборах партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер для прохождения в Мажилис. Явка на выборах, по предварительным данным ЦИК, составила 63,3 процента.