В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании информации о незаконной предпринимательской деятельности Нухиева Галиба Пирмагомед оглу, было возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 192.1 (незаконное предпринимательство с получением значительного дохода). Об этом haqqın.az сообщили в правоохранительных органах.

Согласно информации, в ходе оперативно-следственных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что с декабря 2019 года в нежилом помещении, арендованном у Худавердиева Эльтаджа Гасан оглу и находящемся по адресу город Баку, Наримановский район, проспект З.Буниятова, 110, Г.Нухиев вместе с Э.Худавердиевым, нарушая требования законодательства, не получив соответствующее разрешение у государственных учреждений и специальную лицензию, тайно занимались куплей-продажей различной валюты и таким путем получили доход в размере 60 тыс. манатов.

В соответствии с решением суда был проведен обыск в пункте обмена валюты, в ходе которого была обнаружена и изъята крупная сумма в местной и иностранной валюте.

10 января 2021 года Г.Нухиев и Э.Худавердиев были задержаны в качестве подозреваемых.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.