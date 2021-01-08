Турция начала расследование против Facebook и WhatsApp

Совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp из-за его новой политики. Об этом говорится в заявлении турецкого регулятора.

"Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных [пользователей социальной сети и мессенджера]", - цитирует ТАСС коммюнике.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это решение в Турции встретили с серьезной критикой, на протяжении последних нескольких дней одним из самых популярных хэштегов в турецком сегменте Twitter остается #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемВотсап).