Кей-кары – самые популярные машины в Пакистане
Пакистан — это поистине удивительная страна с разных точек зрения. Один из интересных моментов: здесь очень популярны так называемые кей-кары. Это автомобили с жестко заданными габаритами, которые в 1949 году решило выпускать правительство Японии, которая тяжело вставала с колен после разгрома во Второй мировой войне и получила аналог плана Маршалла.
Можно было бы эту тогдашнюю новинку сравнить с «народным автомобилем» довоенной Германии, который стал выходить из фабричных ворот под именем Volkswagen.
Японский кей-кар с его скромными параметрами и малым объемом двигателя стал популярен в сельской местности и в городах. Ширина корпуса не более 1,5 метра, длина до 3,5 метра, а максимальная грузоподъемность 350 килограммов.
Выпускаемый до сих пор несколькими известными японскими автоконцернами, он весьма заметен и на улицах городов. Продажи в последние годы занимают треть автомобильного рынка Страны Восходящего солнца.
Его аналоги широко распространены и в Индии, и в Пакистане. Двигатель в 64 лошадиные силы при объеме 0,6 литра, по мнению польского блогера, который съездил в Пакистан, при оснащении бесступенчатой коробкой передач, а попросту, на ременной или цепной передаче крутящего момента дает заметную экономию топлива. А это весьма важно для этой страны.
В Пакистане кей-кар — это автомобиль для всего, что угодно, пишет в своем блоге путешественник Тимон Грабовски.
Это может быть и такси, и патрульная машина полиции, и скорая помощь.
Но самое забавное, что на базе японского Suzuki Wagon R здесь появился… лимузин! У него 3-цилиндровый двигатель объемом 0,6 литра, 6 сидячих мест и 6 дверей. Вызывают удивление пропорции такого «монстра» - трудно себе представить что-либо более узкое и длинное. Пассажирский салон состоит из шести мест, причем среднее сиденье размещено спиной по направлению езды. Каждый пассажир, что особенно важно в тех условиях поездок, имеет «свою» дверь.
Что удивительно, пишет польский наблюдатель, все сделано весьма продуманно, а не лишь бы как. Правда, сколько ни напрягай мозг, не придумаешь, ради чего создана эта переработка простого кей-кара, считает он.
Хотя бы то, что с добавлением двух сидений машина вряд ли стала комфортней. По его мнению, получился малый «конференц-зал» на колесах с четырьмя сиденьями напротив друг друга. Все равно получается тесно. А престижность сомнительна. Хотя в пакистанских реалиях, может быть, это актуально. Тем не менее масса лимузина выросла на одну треть, а если туда поместятся шесть грузных пакистанцев, то авто явно просядет.
Поляк считает, что смысл этого средства передвижения такой же, как все длинные свадебные лимузины на базе американских «Линкольнов» или «Кадиллаков».
Блогер иронизирует, полагая, что такой длинный автомобиль обычно является для некоторых франтов как бы удлинением своего достоинства, по Фрейду. Но в Пакистане все же не отдают предпочтение таким монстрам американского автопрома.
По мнению пакистанцев, наверное, скромный «свадьбо-мобиль» куда лучше — так сказать, по принципу «скромненько, но со вкусом». Опять же - можно не давать повод завистникам скрежетать зубами.
В Польше, да и в странах постсоветской территории, до коронавируса было модно молодоженам кататься на гигантских лимузинах, подъезжать на них к месту бракосочетания, поражая роскошью окружающих. Часто подобные автомобили арендовали и для вечеринок на колесах, чтоб, колеся по городу, распивать в салоне шампанское и коньяк и кичиться своим кошельком.
Словом, бюджетный лимузин куда предпочтительнее, заключает польский блогер Т. Грабовски, который охотно бы поехал на свадьбу именно на кей-каре в виде скромной 6-местной «сосиски».