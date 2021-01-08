Кей-кары – самые популярные машины в Пакистане

Отдел международной информации 15:31

Пакистан — это поистине удивительная страна с разных точек зрения. Один из интересных моментов: здесь очень популярны так называемые кей-кары. Это автомобили с жестко заданными габаритами, которые в 1949 году решило выпускать правительство Японии, которая тяжело вставала с колен после разгрома во Второй мировой войне и получила аналог плана Маршалла. Можно было бы эту тогдашнюю новинку сравнить с «народным автомобилем» довоенной Германии, который стал выходить из фабричных ворот под именем Volkswagen. Японский кей-кар с его скромными параметрами и малым объемом двигателя стал популярен в сельской местности и в городах. Ширина корпуса не более 1,5 метра, длина до 3,5 метра, а максимальная грузоподъемность 350 килограммов.

Выпускаемый до сих пор несколькими известными японскими автоконцернами, он весьма заметен и на улицах городов. Продажи в последние годы занимают треть автомобильного рынка Страны Восходящего солнца. Его аналоги широко распространены и в Индии, и в Пакистане. Двигатель в 64 лошадиные силы при объеме 0,6 литра, по мнению польского блогера, который съездил в Пакистан, при оснащении бесступенчатой коробкой передач, а попросту, на ременной или цепной передаче крутящего момента дает заметную экономию топлива. А это весьма важно для этой страны. В Пакистане кей-кар — это автомобиль для всего, что угодно, пишет в своем блоге путешественник Тимон Грабовски. Это может быть и такси, и патрульная машина полиции, и скорая помощь. Но самое забавное, что на базе японского Suzuki Wagon R здесь появился… лимузин! У него 3-цилиндровый двигатель объемом 0,6 литра, 6 сидячих мест и 6 дверей. Вызывают удивление пропорции такого «монстра» - трудно себе представить что-либо более узкое и длинное. Пассажирский салон состоит из шести мест, причем среднее сиденье размещено спиной по направлению езды. Каждый пассажир, что особенно важно в тех условиях поездок, имеет «свою» дверь. Что удивительно, пишет польский наблюдатель, все сделано весьма продуманно, а не лишь бы как. Правда, сколько ни напрягай мозг, не придумаешь, ради чего создана эта переработка простого кей-кара, считает он. Хотя бы то, что с добавлением двух сидений машина вряд ли стала комфортней. По его мнению, получился малый «конференц-зал» на колесах с четырьмя сиденьями напротив друг друга. Все равно получается тесно. А престижность сомнительна. Хотя в пакистанских реалиях, может быть, это актуально. Тем не менее масса лимузина выросла на одну треть, а если туда поместятся шесть грузных пакистанцев, то авто явно просядет.