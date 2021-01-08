Великобритания официально обзавелась армией хакеров

Премьер Великобритании Борис Джонсон еще 19 ноября прошлого года выступил в Палате общин парламента страны, где обнародовал информацию о деятельности Национальных Кибернетических сил (NCF) — отдела атакующих хакеров, которые могут напасть на такие державы, как Китай и Россия, а также на негосударственных противников, сообщило издание filarybiznesu.pl.

Во всем мире современные вооруженные силы и разведслужбы тщательно занимаются кибернетическими угрозами и ответом на них. Взломы домашних страниц министерств обороны, правительственных сайтов, частной переписки должностных лиц давно уже не новость. Именно потому крупные державы озабоченно разрабатывают противоядие, используя самые современные технологии и профессионалов цифровой среды.

NFC, контролируемые агентством электронной разведки и министерством обороны, оперативно действует с апреля 2020 года. В составе этих сил - несколько сотен сотрудников в штаб-квартире Челтенхэм и других военных объектах по всей стране.

Выступая в палате, премьер подтвердил, что NFC объединяет в себе задачи разведслужб и служб безопасности, в киберпространстве против терроризма, организованной преступности и деятельности, враждебной королевству. Структура соединила раздробленный до того атакующий хакерский потенциал, которым Великобритания обладала на протяжении десяти лет. Премьер заверил, что в течение следующих десяти лет Великобритания увеличит NFC и число сотрудников составит около 3 тысяч человек.

Интересно, что Великобритания редко раскрывает свои возможности в киберпространстве. В 2018 году источники в агентстве электронной разведки сообщили, что провели «большую атакующую кампанию против ИГИЛ». В основном, по официальным данным, деятельность NFC направлена против этого террористического формирования и других подобных групп, но может, в случае необходимости, действовать и против России, и Китая.

В ее задачи входит взлом сетей педофилов и других, занимающихся сексуальной эксплуатацией, считающихся наиболее изощренными персонажами, действующих в киберпространстве. Активные действия хакеров NFC должны быть утверждены министром, госсекретарем министерств иностранных дел или обороны.

Известно о руководстве немного. Начальником NFC является мужчина, более 20 лет связанный с электронной разведкой. Создание кибернетических сил длилось несколько лет, так как было предметом бюрократической войны между агентством электронной разведки и министерством обороны.

Считается, что Великобритания не единственное государство, создавшее такую современную структуру — в мире уже около 60 стран развернули свои хакерские силы для нападения. Причем Северная Корея и Иран признаны наиболее активными в кибератаках на Великобританию.

Как показывают события последнего времени, цифровые технологии становятся не менее грозным оружием, чем беспилотники, ракеты, танки, самолеты или подводные лодки. Мир становится все более уязвимым перед невидимым врагом, действующим за тысячи километров от своих целей. Потому снова вспоминается - «кто вооружен, тот предупрежден».