В Турции лидера секты осудили на 1075 лет тюрьмы
В Турции завершился судебный процесс по уголовному делу главы ОПГ «Аднан Октар», владельца телеканала «A9» Аднана Октара (Харун Яхья).
Как сообщает Anadolu, по приговору суда А.Октар был приговорен к 1075 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Отметим, обвиняемый по статьям о сексуальной эксплуатации, политическом и военном шпионаже, пытках, клевете, получении взяток А.Октар был арестован в 2019 году. Лидер религиозной секты А.Октар вел программу «Kedicik» на своем канале.