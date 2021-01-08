В России нашли новый способ убить коронавирус

По их словам, новый способ избавиться от вируса не вредит человеку. Специалисты изучают радиационное влияние на COVID-19 совместно с коллегами из Академии наук Узбекистана. В ходе совместного исследования удалось обнаружить особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

Профессор Уральского федерального университета Анатолий Зацепин отметил, что «суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины». Выяснилось, что деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. «Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — заключил ученый.

В настоящий момент специалисты работают над методикой лечения. По их словам, радиационное воздействие можно будет использовать также для дезинфекции.